“Destagionalizzazione del Turismo” il tema dell’incontro previsto il 21 agosto nel chiostro di San Francesco

Da tempo si è riflettuto su come destagionalizzare il flusso turistico in Sicilia e nei nostri territori e Castelbuono, riteniamo, sia riuscita in questo obiettivo. Con gli eventi-rassegna, gli eventi culturali e sportivi che si organizzano nei 12 mesi dell’anno, viene offerta all’ospite e al turista l’opportunità di scegliere il periodo dell’anno da vivere a Castelbuono, da “Cursa i Sant’Anna”, al Carnevale, al DiVino Festival, la “Sagra di San Giovanni” migliorata, “l’Ypsigrock”, a “Castelbuono è una Favola”, al “Funghi Fest”, “all’Infiorata” al “Jazz Festival” a “Dolcemente..Castelbuono” , alla rassegna di musica Classica e tante altre iniziative teatrali e musicali, riempiono il calendario dell’anno solare in questa nostra comunità, senza dimenticare gli eventi organizzati dalle Istituzioni culturali: il Museo Civico, il Museo F.M. Palumbo, il Centropolis e la Biblioteca.

Questo fermento culturale sviluppa economia e benessere sociale con una ricaduta positiva sul sistema-paese Castelbuono, oltre a contribuire e dare prestigio alla programmazione culturale e turistica della Sicilia. Anche da parte dell’Assessorato regionale al Turismo e ai Beni Culturali, da altri Assessorati come quello all’Agricoltura, all’Attività Produttive e alla Famiglia viene apprezzato sia il dinamismo che la programmazione, al punto di supportare queste attività con il patrocinio oneroso. Per riflettere su questo modello e comprendere se la scelta fatta dall’Amministrazione comunale è positiva, cioè di coinvolgere altre realtà della regione su alcune attività culturali ,vedi Jazz Festival o la Rete dei Castelli di Sicilia, lunedì 21 agosto, alle 17:00 nell’atrio di San Francesco, a Castelbuono, si terrà un incontro con l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata, con i Responsabili delle DMO della Sicilia e le Istituzioni comunali e sovra comunali del nostro comprensorio. Modererà il confronto la giornalista Michele Giuffrida, già deputata europea, con grande esperienza e conoscenza del settore della programmazione culturale.

Il sindaco Mario Cicero auspica che questo incontro rafforzi il legame e la collaborazione tra le nostre Madonie e la politica regionale, instaurando sempre di più una costante collaborazione che vede i borghi e le aree interne protagoniste di un turismo di qualità.