Details #Castelbuono”Il Museo fuori dal Museo”

Details # è un progetto site specific di rigenerazione urbana partecipativa che unendo arte visiva, tecnologie e teatro urbano si pone l’obiettivo di riqualificare le crepe, i muri scrostati e quelle che sono le ferite o i difetti delle città trasformandoli in potenziali opere d’arte in un percorso museale a cielo aperto, libero e accessibile a tutti.

Per Details #Castelbuono “la narrazione” sarà incentrata intorno alla vita ed alle opere del medico naturalista Minà Palumbo. Tra i muri scrostati della città andremo quindi alla ricerca dei suoi disegni, delle piante e degli animali madoniti.