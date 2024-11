Diego Cannizzaro in concerto: sonate e variazioni di Mozart e Beethoven alla sala del Principe Castello dei Ventimiglia

Diego Cannizzaro

Sonate e Variazioni

Musiche di W.A. Mozart e L. Van Beethoven.

Iniziativa promossa da BCsicilia, Castelbuono

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024 ORE 18.00

Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono EVENTO GRATUITO

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di invitarvi al concerto di musica classica con esecuzione al pianoforte del Maestro Diego Cannizzaro, attivo come organista e Docente al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.

Il programma musicale vuole esplorare le due forme prevalenti del pianismo classico: le sonate e le variazioni nelle declinazioni offerte da due gradi del classicismo: Mozart e Beethoven.

Le sonate seguono lo schema di ripartizione in diversi movimenti con il primo e ultimo di andamento allegro e quello centrale lento e meditativo, le variazioni presentano il tema all’inizio per svilupparlo successivamente in tante maniere differenti e sorprendenti.

Dal confronto dei due autori emerge chiaramente l’esuberanza espressiva di Beethoven a fronte dell’olimpico equilibrio della scrittura mozartiana ma, a ben ascoltare, la continuità del pensiero musicale dei due autori è più che mai evidente.

La presentazione del concerto è a cura di Giuseppe Rotondo, Presidente BCsicilia sede di Castelbuono e Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia.

Evento gratuito fino ad esaurimento posti.

Diego Cannizzaro, organista e clavicembalista, si è diplomato con lode in Organo e Composizione Organistica e Pianoforte, e ha conseguito un dottorato in Storia della musica. Si è perfezionato in organo e clavicembalo in prestigiose accademie europee. Ha suonato in rassegne internazionali in Europa e negli USA, ed è docente di organo presso l’Istituto “V. Bellini” di Caltanissetta. Dirige il Dipartimento di musica liturgica dell’Istituto Tisia e ha inciso diversi CD, concentrandosi sulla musica antica italiana e sull’organistica tardo ottocentesca.

BCsicilia è un organismo operante nell’ambito della Regione Siciliana, preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale. La sede di Castelbuono pone particolare accento alla promozione della musica antica, inclusi repertori medievali, rinascimentali e barocchi.

PROGRAMMA:

Sonate e Variazioni

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Sonata in Fa Maggiore KV 332 (Allegro – Adagio – Allegro assai)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Variazioni su “Ah vous dirai-je maman” KV 265

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Variazioni su “God save the King”

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata op. 53 “L’aurora” (Allegro con brio – Adagio molto – Rondò Allegretto grazioso – prestissimo)