Differenziata sopra il 65%, i quattro comuni madoniti virtuosi premiati a Catania e la soddisfazione dei sindaci

Si sono svolte questa mattina a Catania le premiazioni dei comuni virtuosi che hanno superato il 65% di raccolta differenziata. A premiare i rappresentanti istituzionali l’assessore regionale Pierobon e il dirigente generale Foti. Solo in quattro i comuni virtuosi nelle Madonie, si tratta di Isnello (69.2%), Lascari (69.2%), Pollina (67.2%) e Gratteri (65.2%).

Grande soddisfazione è stata espressa da alcuni dei sindaci interessati, Marcello Catanzaro sindaco di Isnello dichiara:

Ad oggi, l’indice medio di raccolta per l’anno in corso è pari al 77,38%. Abbiamo, dunque, già superato noi stessi ma non ci fermiamo.

Si aggiunge anche la soddisfazione del sindaco di Pollina Magda Culotta:

E ancora il sindaco di Gratteri Giuseppe Muffoletto:

Vi informo con soddisfazione che il nostro Comune , in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, ha superato nel 2019 la soglia “verde” del 65%.

Del traguardo raggiunto, che sono certo potremo quest’anno migliorare, il merito si appartiene soprattutto ai cittadini per la maturità del loro senso civico e per il rispetto delle regole che concretamente dimostrano ogni giorno.

Merito va dato pure agli operatori addetti al servizio soprattutto per l’opera di sensibilizzazione dagli stessi profusa nei confronti degli utenti.

Ma, consentitemi, un tantino di merito va riconosciuto a questa Amministrazione che tra i primi traguardi da raggiungere ha posto l’ambiente sotto ogni profilo.

Ho sempre sostenuto che la grande ricchezza di questo paese è rappresentata dal suo patrimonio ambientale oltre che dall’invidiabile patrimonio artistico e monumentale oggi più ricco di ieri per le “scoperte” recenti ottenute con la campagna di scavi archeologici eseguita a San Giorgio.

Sarei però ipocrita se non rivelassi che la soddisfazione del risultato raggiunto è inficiata da un dato assolutamente negativo pur se residuale e che comunque non va trascurato.

Intendo riferirmi alla cattiva abitudine di coloro, grazie a Dio una sparuta minoranza, che ancora insistono nell’abbandonare i rifiuti lungo le strade pubbliche interne all’abitato e nelle contrade.

Il fenomeno non ha alcuna giustificazione

Basti pensare che ormai da anni il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato con il sistema del “porta a porta” senza, quindi, nessun disagio per gli utenti.

Purtroppo gli “sporcaccioni”, che prima o poi incapperanno nel rigore delle sanzioni amministrative previste, tardano a capire il disvalore del loro operato e il danno che esso procura.