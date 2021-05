Digitalizzate tutte le copie del periodico “Le Madonie”. Dal 1921 ad oggi, 100 anni di storia del nostro territorio saranno consultabili in un clic

(Riceviamo e pubblichiamo) – Concluso con successo la scorsa settimana il progetto riguardante la digitalizzazione del periodico “Le Madonie”. Iniziativa promossa dal Centro Polis nel dicembre 2019, con l’acquisto dello scanner digitale che prevedeva la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale di memorie castelbuonesi. L’attività ha preso avvio subito dopo il lockdown dello scorso anno e si è posta come obiettivo la digitalizzazione di circa 100 anni di storia editoriale del periodico della famiglia Lupo.

L’intera attività è stata gestita dall’Assessore Dario Guarcello in collaborazione con il Centro Polis, e portata avanti dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale a cui va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno profuso e l’egregio lavoro svolto.

Numerosi sono i progetti in cantiere e le collaborazioni istituzionali per l’utilizzo dello scanner digitale che può essere utilizzato anche dai cittadini inviando una semplice richiesta all’ente gestore o al comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@centropoliscastelbuono.it

sindaco@comune.castelbuono.pa.it