Diocesi di Cefalù. Assemblea diocesana con il Cardinale Zuppi

Sabato 27 febbraio 2021, nella Basilica Cattedrale di Cefalù si svolgerà l’Assemblea Diocesana della Chiesa cefaludense.

Un’assemblea dal ‘sapore’ sinodale quella indetta dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante per approfondire il tema “Conversava con noi lungo la via”.

La riflessione sarà guidata dal Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, un invito a confrontarsi sulle modalità di partecipazione alla vita pastorale in una nuova dimensione sinodale.

Si tratta di una tappa importante per il cammino sinodale, “tempo di grazia in cui lo Spirito mette in cammino un popolo per andare incontro al nuovo che il Signore sta preparando per la sua Sposa”, intrapreso dalla Chiesa diocesana lo scorso 28 novembre.

Un appuntamento che, in un tempo difficile come quello della pandemia, chiama a raccolta a Cefalù i fedeli da tutto il territorio diocesano anche se a causa dell’emergenza Covid-19 permetterà la partecipazione solo di alcuni rappresentanti delle parrocchie e delle Associazioni, i parroci e i referenti per il Sinodo.

I fedeli che a causa delle restrizioni non potranno essere presenti seguiranno l’assemblea domenica 28 febbraio dalle 21 sulle pagine social, il canale youtube e il sito della Diocesi.

Biografia (dal sito della Diocesi di Bologna)

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi è nato a Roma l’11 ottobre 1955; è entrato nel Seminario di Palestrina e ha seguito i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il Baccellierato in Teologia. Si è laureato, inoltre, in Lettere e Filosofia all’Università di Roma, con una tesi in Storia del Cristianesimo.

È stato ordinato presbitero per la diocesi di Palestrina il 9 maggio 1981 ed incardinato nella diocesi di Roma il 15 novembre 1988 dal Cardinale Ugo Poletti. Nel 2006 è stato insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità.

Ha svolto i seguenti incarichi: Rettore della chiesa di Santa Croce alla Lungara dal 1983 al 2012; membro del Consiglio presbiterale dal 1995 al 2012; vice parroco di Santa Maria in Trastevere dal 1981 al 2000; dal 2000 al 2010 ne è divenuto parroco. Dal 2005 al 2010 è stato Prefetto della III Prefettura di Roma; dal 2000 al 2012 Assistente ecclesiastico generale della Comunità di Sant’Egidio. Dal centro di Roma fu poi trasferito nel 2012 nella immensa periferia romana, a Torre Angela nella parrocchia dei Santi Simone Giuda Taddeo, una delle parrocchie più popolose della diocesi del Papa. Dal 2011 al 2012 inoltre è stato anche Prefetto della XVII Prefettura di Roma. È anche autore di alcune pubblicazioni di carattere pastorale.

Nominato Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma il 31 gennaio 2012, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 aprile dello stesso anno. Il 27 ottobre 2015 è stato nominato da Papa Francesco nuovo arcivescovo di Bologna; il solenne ingresso è avvenuto il 12 dicembre 2015.

Il 5 ottobre 2019 nella basilica di San Pietro in Vaticano è stato creato cardinale presbitero del titolo di Sant’Egidio in Trastevere da Papa Francesco.