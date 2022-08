Diritto alla salute e tagli alla sanità. Un murales sul tema a Petralia Sottana

Ascolta l'articolo

Realizzazione di un’opera d’arte di sensibilizzazione e denuncia dello stato del diritto alla salute nell’area interna delle alte Madonie

Un murales artistico di forte impatto realizzato gratuitamente da Simone Ferrarini del Collettivo FX per comunicare la difficoltà nell’accesso al diritto alla salute da parte degli abitanti dell’area interna delle Alte Madonie, condizione condivisa con gli abitanti di tante altre aree interne italiane. TAGLI vuole rappresentare l’urlo dignitoso, silenzioso e inascoltato che ogni giorno si erge dalle montagne madonite, un atto di solidarietà e di coraggio che, mediante la pittura su un muro, vuole abbattere il muro dell’incomunicabilità con le istituzioni e tendere una mano al dialogo.

Il murales è ammirabile a Petralia Sottana, in via Pirilla ed è stato realizzato totalmente a titolo gratuito.

Un sentito ringraziamento al collettivo FX, a Simone Ferrarini, Elisa Tonelli e Ylenia Ignatti per la loro immensa generosità, ai proprietari dell’abitazione, alla ditta New Farel che ha gentilmente messo a disposizione il cestello per la realizzazione del disegno, alla sovrintendenza per i BB.CC., a Tiziana Albanese di Trinacria.info