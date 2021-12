Disagi per il maltempo nel comprensorio. Frane e smottamenti, torrenti in piena, un metro di neve a Piano Battaglia

Il maltempo che da diversi giorni imperversa su tutta la Sicilia sta creando non pochi disagi nel comprensorio madonita. Si segnalano infatti frane, smottamenti e alberi divelti in diverse aree del territorio.

A Cefalù il sindaco Rosario Lapunzina sui social ha evidenziato la presenza di alberi abbattuti e smottamenti lungo vari punti della ss. 113. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile

Anche a Collesano il sindaco Giovanni Meli segnala gravi disagi e continue richieste di intervento da parte dei cittadini.

A Castelbuono le forti piogge hanno trascinato fango e detriti in alcune strade secondarie, inoltre i torrenti risultano pericolosamente ingrossati. Nel video in basso alcune riprese del torrente Fiumara in località Ponte Vecchio.

Sopra i 1200 mt si registrano vere e proprie tormente di neve tanto che a Piano Battaglia si è raggiunto nel pomeriggio di ieri il metro di neve, per alcuni gitanti rimasti bloccati nella località sciistica sono dovuti intervenire Vigili del Fuoco e Carabinieri .

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nettamente a partire da lunedì, infatti le previsioni vedono insistere per tutta la prossima settimana condizioni decisamente più miti e assenza di fenomeni significativi.