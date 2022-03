Disponibile il Bando per la IIIª Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”

Ascolta l'articolo

Pubblicato il bando e la domanda di partecipazione

Potranno partecipare al Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono” tutte le Compagnie Teatrali amatoriali, monologhisti, allievi dei laboratori teatrali e/o scolastici per bambini e/o ragazzi operanti sul territorio siciliano, non necessariamente iscritte ad Enti e/o Federazioni o costituite in un’Associazione Culturale o APS.

È disponibile online il Bando e la Domanda di partecipazione al concorso Regionale più atteso dell’anno.

Sarà possibile partecipare inviando il solo filmato dello spettacolo con cui si intende gareggiare (non necessariamente rappresentato nell’anno corrente) insieme alla documentazione richiesta nel Bando di partecipazione.

Infatti, l’iniziativa in questione non prevede la rappresentazione fisica dello spettacolo in loco ma soltanto la visione e la valutazione, da parte della Giuria di qualità, del lavoro teatrale inviatoci.

Ricordiamo che, seppur il brand del Concorso presenti il termine “Dialettale”, sono ammesse al concorso opere di qualsiasi genere teatrale, siano esse in vernacolo (o dialetti della Sicilia) e/o in lingua (privo di/con inflessioni dialettali).

Son in palio ben 25 premi e 85 nomination.

L’edizione 2022 presenta una grande novità!

Dopo il successo del premio Migliore Musical o Spettacolo Musicale, si è deciso di istituire il premio Migliore Monologo garantendo la possibilità di partecipazione ai tanti artisti che negli scorsi anni hanno espressamente richiesto di istituire un premio che riguardasse da vicino anche il proprio campo.

Viene inoltre introdotto il premio Student Acamedy Awards, dedicato a tutti gli allievi dei laboratori teatrali e/o scolastici per bambini e/o ragazzi.

Cosa aspetti a vivere la tua personalissima notte degli Oscar?

Scopri subito come poter partecipare alla nuova edizione, scarica di seguito la modulistica o al seguente indirizzo: https://grangalacastelbuono.jimdofree.com/download/bando-e-domanda-di-partecipazione/.