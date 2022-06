Dissesto idrogeologico, dalla Regione i fondi per Polizzi e Castelbuono (via T. Ernesto Forte)

Ascolta l'articolo

Oltre 10 milioni di euro per importanti interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico nella provincia di Palermo, nel dettaglio a Polizzi Generosa, lavori consolidamento zone nella sud est, per oltre un milione e 600 mila euro; a Castelbuono, opere di drenaggio e consolidamento in via Tenente Ernesto Forte, per due milioni e 300 mila euro. A riportare la notizia madoniepress.it.