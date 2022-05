Domani Open Day Itinerante a Petralia Soprana – screening e vaccinazioni

Ascolta l'articolo

PALERMO 25 MAGGIO 2022 – Prosegue senza sosta il “viaggio” della prevenzione dei camper dell’Asp di Palermo. Dopo la tappa di ieri a Campofiorito con poco meno di 100 prestazioni complessive erogate, l’Open Day Itinerante sarà domani (giovedì 26 maggio) a Petralia Soprana dove, dalle 10 alle 16.30 in Piazza del Popolo, gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di effettuare: la mammografia (donne 50-69 anni) e il Pap Test o HPV Test (donne tra 25 e 64 anni). Si potrà, inoltre, ritirare il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne tra 50 e 69 anni di età) nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Verrà allestito anche un Punto vaccinale anticovid per la somministrazione (pure domiciliare) di prima, seconda o dose booster.

Sarà presente, inoltre, uno sportello amministrativo per ogni esigenza dell’utenza, compreso, il rilascio del certificato di esenzione ticket per reddito. (nr)