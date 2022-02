Domenica 13 febbraio il candidato sindaco Anna Maria Cangelosi incontra i cittadini

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – La Costituente per la Castelbuono di domani e Patto per Castelbuono incontrano i cittadini per presentare il candidato sindaco Anna Maria Cangelosi Lo faremo domenica prossima, 13 febbraio, alle ore 16.30, presso l’ex Chiesa del Monte in via Sant’Anna.

Vi parleremo del nostro progetto e del metodo con cui abbiamo lavorato negli ultimi diciotto mesi. Seguirà un dibattito che vi veda protagonisti di una costruzione partecipata del volto che vogliamo dare alla Castelbuono di domani. Vi aspettiamo.