Domenica 28 luglio l’ottava edizione del Premio Castelbuono, in evidenza le eccellenze del paese madonita

Torna l’appuntamento con il “Premio Castelbuono”, la manifestazione, ideata dal periodico “Suprauponti” con la direzione artistica di Rosario Mazzola ed il patrocinio dell’assessorato al Turismo del Comune di Castelbuono.

Appuntamento con le eccellenze castelbuonesi per domani, domenica 28 luglio 2024, alle ore 21,30 al Chiostro San Francesco dove si svolgerà la serata di cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

“E’ un onore ricevere un premio così prestigioso”. Così si sono espressi i vincitori del 2024 (fra parentesi la sezione del Premio) Antonella Fina (sport), l’associazione G. Verdi Banda Loreto Perrini (arte e spettacolo), Aldo Mazzola (cultura), Angelo Cucco (giovane emergente), Luciana Cusimano (politica), Sofia Muscato (amica del paese), Sando Cicero (arte del gusto), Emmeci srl (attività produttive), Telethon Castelbuono (sociale e solidarietà) e Antonio Mazzola (personaggio dell’anno).

“La castelbuonesità esiste ed è probabilmente il prodotto sociale e culturale di una condizione ambientale”. Così si è espresso Alfredo Mario La Grua nel suo libro “Polittico Castelbuonese” – edizioni Le Madonie 1983.

Nel corso della serata il presidente del Consiglio comunale, Mauro Piscitello e il sindaco Mario Cicero, anche a nome di tutti i consiglieri, e dell’intera Amministrazione, consegneranno la menzione d’onore al professore Rosario Mazzola, castelbuonese, oncologo di fama mondiale, per gli importanti traguardi scientifici raggiunti.

La manifestazione come ormai consuetudine sarà un mix celebrativo e di spettacolo. In apertura sarà trasmesso un video per lanciare da Castelbuono ancora una volta l’appello al no alla guerra, no al riarmo. Intermezzo ai momenti di consegna dei riconoscimenti saranno le performance della scuola di danza Arte in movimento di Ezia Cumbo e la banda musicale che subito dopo aver ricevuto il Premio si esibirà con “l’Inno a Castelbuono”.

Il Premio Castelbuono 2024 si propone ancora una volta di essere anche un piacevole incontro tra le eccellenze locali chiamate sul palco a dimostrare tutto il loro indiscusso valore, e il pubblico: tutti insieme per una emozionante serata di contaminazione di castelbuonesità.