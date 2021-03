Pubblichiamo in alto il video che l’artista castelbuonese Domenico Pollara ha voluto dedicare al famosissimo writer inglese Banksy. Il video di Pollara dura pochi minuti, ma gli spunti (davvero originali) hanno le potenzialità per innescare qualunque tipo di riflessione sulla situazione attuale a diversi livelli. Da evidenziare la riproduzione di un’infermiera anti covid in chiave Banksy sulla parete di un pollaio.