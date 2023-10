Don Angelino Calì è tornato alla Casa del Padre

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di padre Angelino Calì, dopo un periodo di malattia. Il reverendo Calì è stato parroco storico e indimenticabile presso la parrocchia Maria SS. Assunta di Castelbuono, dove negli anni ha instaurato una solida comunità pastorale grazie anche alla sua simpatia e all’instancabile impegno nel coinvolgere giovani e meno giovani.

Don Angelino è stato inoltre docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico di Castelbuono. In quel periodo non mancava di coinvolgere i suoi studenti in tante iniziative formative, spirituali e culturali. Ad esempio, per anni, tanti giovani lo seguirono nel viaggio annuale da lui organizzato presso la comunità di Taizè in Francia.

Tra gli anni 80 e 90 a Radio Castelbuono Alternativa condusse un seguitissimo programma radiofonico mattutino di spiritualità.

Sacerdote sempre disponibile all’ascolto e ossequioso delle tradizioni, una grande perdita per Castelbuono.

I funerali si terranno presso la sua amata parrocchia la Matrice Vecchia martedì 24 ottobre, la Messa sarà presieduta dal vescovo di Cefalù Mons. Giuseppe Marciante.