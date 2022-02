“Dona radici all’arte” | Il Museo Civico alla ricerca di vecchi attrezzi agricoli e non

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Dopo il vostro precedente aiuto nella raccolta delle piante aromatiche siamo ora alla ricerca di vecchi attrezzi agricoli e non, per la realizzazione di un’installazione nel nostro Orto dell’Arte.

Un’installazione che, partendo dalle radici agricole di Castelbuono, sarà aperta alla contemporaneità.

Siete tutti invitati a tirar fuori dalle vostre cantine vecchi annaffiatoi in metallo, campanacci, contenitori del latte e olio, lanterne, bilance, setacci, imbuti in metallo, scolapasta e catino in zinco, mestoli…, anche rotti e ammuffiti, per donarli al progetto L’Orto dell’Arte.

Siamo aperti alla vostra generosità e creatività! Per l’incolumità di tutti NON portate per piacere oggetti affilati o appuntiti!



Potete portare i vostri oggetti presso il Castello dei Ventimiglia dal 13 Febbraio al 13 Marzo durante gli orari di apertura del Museo Civico.

Domenica 13 Marzo non prendete impegni! Vi aspettiamo dalle 10:30 alle 16:30 per un’intera giornata all’insegna delle piante, dell’arte, della progettazione condivisa e della trasmissione dei vecchi saperi.

Progetto a cura del Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con l’Associazione Il cinghiale e la balena