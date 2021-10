Donato a Papa Francesco il libro “Frate Movida” di P. Paolo Fiasconaro

Il 27 ottobre, ultimo mercoledì del “mese missionario”, il direttore del Centro Missionario Francescano della Fimp (Federazione intermediterranea Ministri Provinciali) fra Paolo FIASCONARO ha presentato e donato al Santo Padre il libro e il video che raccontano l’esperienza missionaria vissuta per sette anni nei tre mesi estivi sulle banchine del Tevere tra la gente della movida romana.

Il volume “Frate Movida- Mission possible sulle banchine del Tevere” (edizioni Messaggero Padova, pag. 192) è stato ricevuto con particolare attenzione e curiosità dal Papa, il quale ha rivolto alcune domande sulla originale e significativa iniziativa di trascorrere le serate da francescani tra e con la gente. E’ stato anche spiegato che tutto è nato dalla “Evangelii Gaudium” nel 2013, nella quale veniva invitata la Chiesa ad uscire dalle proprie strutture per andare nei luoghi dove la gente vive i propri momenti di crescita e in particolare nella movida estiva della città di Roma, dove più di due milioni di persone transitano sulle sponde del Tevere. Il Papa ha ringraziato Frate movida per questo servizio missionario svolto nella città eterna.

Il direttore del Centro era accompagnato dall’organizzatore e patron dell’Estate Romana sul Tevere, il signor Gianni MARSILI, il quale ha invitato il Papa per la prossima estate a venire in battello sulle banchine per inaugurare la manifestazione e vivere qualche momento “in missione” estiva tra la gente.

