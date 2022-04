Donato alla Humanitas di Castelbuono il grosso uovo di Pasqua sorteggiato alla CONAD

E’ avvenuta ieri 15 aprile 2022 l’estrazione del grosso uovo di cioccolato (10 kg) messo a sorteggio dal supermercato CONAD di Castelbuono. Ad aggiudicarsi il goloso premio la famiglia Ingallina-Fiasconaro di Castelbuono, che ha deciso però di donarlo come gesto di pace e amore. Sarà offerto alla cooperativa Humanitas e quindi agli anziani e ai giovani ospitati presso le loro strutture. In basso il messaggio da parte della signora Mariasara Fiasconaro.

“Oggi, Venerdì 15 Aprile, mio marito Carmelo Ingallina ed io abbiamo saputo di avere vinto alla Conad (giusto con il biglietto n. 12, giorno del mio compleanno) un grosso uovo di Pasqua di ben 10 kg. Abbiamo subito pensato di farne un dolce dono alla nostra comunità di Castelbuono e così abbiamo individuato nella Cooperativa Humanitas la destinataria. La cooperativa in questione, ha in gestione tre case per l’ospitalità degli anziani ed una casa conosciuta come Comunità S. Anna che per il nostro paese sono una realtà degna di nota ormai da anni e rappresentano una notevole risorsa per quanti non hanno la possibilità di prendersi cura personalmente e in famiglia delle persone a loro care. Abbiamo pensato ai sorrisi degli anziani quando vedranno l’uovo “gigante” e allo sguardo “affamato” dei ragazzi della Comunità intenti a mangiare il cioccolato coi loro occhi. Non saremo presenti per ovvie ragioni Covid! Peccato. Resta comunque il fatto di avere provato a regalare un sorriso in questi tristi giorni di guerra che seppure difficili ci hanno ricondotto al “fratello”: a pensare un po’ meno a noi e un po’ di più agli altri. Ringraziamo Mimmo Guarnieri per la sua collaborazione.



Mariasara Fiasconaro