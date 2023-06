Doppio appuntamento per #Zuccherofilato, il libro di Vincenzo Lapunzina. Prossime tappe: Polizzi Generosa e Castelbuono

In settimana la quarta e la quinta tappa di approfondimento del libro di Vincenzo Lapunzina, “#Zuccherofilato Terra ca nun senti, ca nun voi capiri”.

Venerdì 30 giugno alle ore 21:30, sarà la volta di Polizzi Generosa, rendez-vous all’aperto, con la scenografia di piazza Gramsci.

L’iniziativa sarà introdotta e moderata dal dottore Salvatore Cassisi.

A Castelbuono, invece, Lapunzina ha dato appuntamento per domenica 2 luglio, dalle ore 17:30, alla Badia, nella sala “don Lorenzo Marzullo”. Accanto all’autore siederà il professore Gioacchino Cannizzaro, che stimolerà la discussione e l’interazione con il pubblico.

«In Sicilia, quindi sulle Madonie, non siamo nati per errore – dichiara l’autore – il contenuto del libro rappresenta anche un manifesto a difesa del diritto di residenza nelle Terre alte di Sicilia. Un diritto che va tutelato con un cambio di passo delle politiche di sviluppo territoriali e della politica regionale che deve trovare l’autorevolezza necessaria per rivendicare con lo Stato i diritti negati al popolo siciliano».

«Per queste ragioni – chiosa Lapunzina – ho inteso dedicare il libro a coloro che continuano a resistere nel paesaggio madonita, che non hanno avuto la possibilità di scappare e a chi desidera farvi ritorno».

