E’ online il Museo Musicale Castelbuonese

Nato da un’idea di Lino Mogavero e Antonio Leta il Museo Musicale Castelbuonese è oggi realtà. Si tratta di una piattaforma web che raccoglie in maniera capillare tutte le produzioni musicali locali che vanno dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Il sito web si presenta con una bella grafica tematica curata da Filippo Scelfo, le finalità sono altamente meritorie e si prefiggono di tutelare e valorizzare tutte le produzioni artistiche musicali castelbuonesi dell’ultimo cinquantennio.

I generi spaziano dal rock alla musica popolare, dal pop anni 70 al jazz e alla musica ska fino al recentissimo indie dei The D-Beer, senza trascurare pezzi che hanno fatto la storia di Castelbuono come la popolarissima “Curri Curri Picciriddra”, dedicata al Giro podistico. All’interno del Museomusicalecastelbuonese sarà possibile riascoltare ogni singolo e ogni album che a diversi livelli generazionali scandiscono i ricordi e le emozioni dei castelbuonesi, non solo, sono presenti le cover originali delle pubblicazioni con dettagliate informazioni sugli autori, l’anno di pubblicazione ecc..

Dunque non resta che complimentarci con gli autori di questa più che lodevole iniziativa e visitare Museomusicalecastelbuonese per arricchirci in cultura, ma soprattutto per godere dell’ascolto di pregiate perle di musica rigorosamente indigena.