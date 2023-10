“…e silenzio” autobiografia di Luigi Pirandello, lo spettacolo che apre la stagione a Spazioscena

SABATO 14 OTTOBRE 2023 ore 21:15

Associazione culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 – Castelbuono PA

Mimmo Minà e Patrizia Graziano in

“…e silenzio”

Autobiografia di Luigi Pirandello

Testo e regia di Mimmo Minà

Con la partecipazione della pianista Myriam Palmisano

e con Caterina Gambino e Salvo Pirrello

Lo spettacolo prende spunto da un percorso autobiografico sulla vita del grande drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello.

È lo stesso autore a tracciare l’iter della propria vita vissuta tra “realtà e finzione”, tra “maschere” e “personaggi” attraverso frammenti autobiografici, raccontandosi tra vissuto, arte e letteratura, narrando il dramma della moglie, l’amore per Marta Abba, i riconoscimenti artistici.

All’interno di questa autobiografia rivivono e prendono corpo: Ciampa, Enrico IV, la figliastra, il signor Ponza e la signora Frola, lo stesso Pirandello in un dialogo con la mogie (ormai pazza) e il rapporto epistolare con Marta Abba ed altri personaggi che, come direbbe lo stesso Pirandello, sono sempre lì in attesa di rivivere per un attimo la loro stessa vita. Uno spettacolo di profonda riflessione sul senso della vita, di amara ironia e di tanta, tanta poesia.

Ingresso € 10

Per chi non si fosse associato a Spazioscena durante la scorsa stagione può farlo gratuitamente cliccando qui e compilando il form online.

INFO e PRENOTAZIONI

mail: associazionespazioscena@gmail.com

whatsapp: 3466209451