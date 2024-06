Eccellenza 24/25: È Marco Vittorietti il nuovo allenatore della Supergiovane Castelbuono

È Marco Vittorietti il nuovo allenatore della Supergiovane Castelbuono. Palermitano classe 1997, tecnico UEFA B con un trascorso di tutto rispetto nelle giovanili del TIEFFE CLUB fino ad arrivare alla collaborazione tecnica con Mister Utro nell’Enna Calcio, campionato appena concluso con la vittoria del titolo nel girone B di Eccellenza. Ancora una grande scommessa quindi per la compagine nero-oro, arriva l’allenatore più giovane d’Italia su una panchina di Eccellenza. <<Sono entusiasta – dichiara mister Vittorietti – di iniziare oggi questa avventura con la Supergiovane Castelbuono. Mi sento pronto e determinato per la stagione che verrà con l’obiettivo di ricambiare la fiducia che la società ha riposto in me .>> <<Un giovane per la Supergiovane. Quando ci è stata palesata la possibilità – ci fanno sapere i dirigenti – non ci abbiamo pensato due volte. Ci piacciono le sfide, siamo abituati a combattere contro i luoghi comuni del calcio. Stiamo continuando a lavorare sulla valorizzazione dei giovani, quest’anno abbiamo deciso di partire dalla panchina.>> Parte ufficialmente la stagione della Supergiovane Castelbuono che l’anno scorso è stata protagonista con la conquista dell’accesso alla finale di Coppa Italia di Eccellenza e un ottimo piazzamento in zona play-off al suo esordio nella massima serie siciliana. Adesso la parola al calcio mercato.