Eccellenza, Natale di penitenza per Geraci e Cephaledium, Promozione, Il Gangi si pappa i Cinghiali e vola sempre più in alto

Guai a vincere a dicembre, ed è quello che si ripete il Geraci impegnato a dilapidare quel tanto di buono fatto fino a poco tempo fa.

Infatti, la Madre Patria dei Ventimiglia raccoglie un magro punticino dopo il pareggio per 1-1 in casa del Mazara Calcio e, per la prima volta in questo campionato, esce dalla zona play off, niente di irreparabile ma il segnale non è da sottovalutare.

Il De Profundis è il canto dell’irrecuperabile destino che bussa alla porta della Cephaledium, travolta per 6-1 in casa della corazzata Dattilo Noir, e questo ci potrebbe anche stare, ma ciò che più oscura il futuro sono le perniciose acque societarie interne che, al momento, non lasciano intravedere nulla di buono.

Per adesso, la classifica è brutta ma non irrecuperabile, con la Madonita Marittima a tre punti dalla zona salvezza.

Risultati:

Mazara Calcio – Geraci: 1 – 1

Dattilo Noir – Cephaledium: 6 – 1

Classifica Eccellenza



In Promozione è tempo di derby delle Madonie, alte contro basse e le altezze vengono rispettate e mantenute.

Il Gangi ha ospitato la Supergiovane e si è aggiudicato il matc h con vittoria di stretta misura per 2-1 regalando alle due squadre una classifica dagli umori diametralmente opposti.

La gioia e l’ebrezza del quarto posto per uno dei Borghi più belli d’Italia e la sofferenza della penultima posizione per i Cinghiali.

Risultati:

Gangi – Supergiovane: 2-1

Classifica Promozione



Fonte Tuttocampo.it