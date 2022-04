Ascolta l'articolo

Il governo regionale ha sciolto la riserva, si voterà anche in Sicilia il 12 giugno per le elezioni amministrative (oltre che per i referendum nazionali). A Castelbuono ricordiamo avremo Mario Cicero, sindaco uscente e ricandidato per la quarta volta, Annamaria Cangelosi per la Costituente e Antonio Maiorana appoggiato da Cambiamo Castelbuono.