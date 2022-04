Elezioni R.S.U. Funzioni Locali, la CISL FP si conferma primo Sindacato nel comprensorio Termini-Madonie

Ascolta l'articolo

Conclusi gli scrutini della 3 giorni di voto (5-6-7 aprile) che hanno interessato, con un anno di ritardo a causa della pandemia, i dipendenti degli Enti Locali chiamati alle urne per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), esaminati i ricorsi e le osservazioni proposte alla commissioni elettorali finalmente si ha il dato definitivo della tornata elettorale appena conclusa che, nel comprensorio Termini-Madonie(27 comuni), ha registrato un’ottima affluenza raggiungendo l’88% degli aventi diritto al voto.

In ogni Comune sono stati eletti da 1 a 9 RSU, in base al numero dei dipendenti, che rappresenteranno tutti i dipendenti per il prossimo triennio. Il risultato delle urne ha confermato, ancora una volta, la netta supremazia del Sindacato CISL FP nel comprensorio Termini-Madonie assegnandole il 46,4% dei seggi disponibili (52 su 112), a seguire la FP CGIL con il 31,2% (35), il CSA con il 12,5% (14), la UIL FPL con l’8% (9) e l’1,9% ad altri sindacati minori (2).

Emblematico il risultato nei tre comuni più grandi del comprensorio (Termini Imerese, Castelbuono e Gangi), dove i capi lista della CISL FP (rispettivamente Antonello Ambra, Antonino Granata e Giovanni Barberi) hanno ottenuto singolarmente un numero di preferenze prossimo e in alcuni casi nettamente superiore alle intere liste contrapposte.

Da segnalare alcuni Comuni con ridondanti voti di lista per la CISL FP come Sclafani Bagni dove la CISL FP, unico Sindacato a presentare la lista, ha ottenuto ovviamente il 100% dei voti di lista, a seguire Alimena con il 79%, Bompietro con il 76%, Montemaggio Belsito e Castelbuono con il 68%.

La CISL FP è stata l’unica Organizzazione Sindacale ad aver presentato le liste dei candidati in tutti e 27 i comuni del comprensorio Termini-Madonie, segno della capillarità d’azione e di tutela verso un intero territorio, nessuno escluso. Di seguito il report dei voti di lista e dei seggi assegnati nei 27 comuni del comprensorio