Emergenza incendi. Consegnati materiali alle aziende colpite

Stamattina 20 maggio 2022 sono stati consegnati i materiali alle aziende dei comuni colpiti dagli incendi della scorsa estate. Nonostante i ritardi tecnici e il caro prezzi degli ultimi mesi l’Associazione S. Isidoro di Gangi ha continuato a coordinare la distribuzione tra le realtà maggiormente colpite dagli incendi che hanno martoriato il territorio . Un piccolo segno che è frutto anche della carità del Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante era subito intervenuto con un contributo in denaro per fronteggiare l’emergenza. Un gesto importante di vicinanza a chi è stato danneggiato.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno svolto in questi mesi un prezioso servizio, in un momento difficile e di prova come quello vissuto da privati e aziende.