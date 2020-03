Emergenza siccità, il sindaco Cicero, chiede incontro all’Unione dei Comuni

I cambiamenti climatici e il perdurare della pesante siccità che ha visto nei mesi di Gennaio, Febbraio e inizio Marzo l’assenza totale di piogge, accompagnata da temperature al di fuori dalla media stagionale (primavera inoltrata), sta mettendo in ginocchio il settore agricolo. La mancanza di piogge in questo particolare periodo dell’anno causerà pure una forte crisi idrica di acqua potabile, che certamente condizionerà le attività socio-economiche del nostro comprensorio, nei prossimi mesi. Considerato che le risorse idriche sono patrimonio comprensoriale, lo scrivente ha chiesto al Presidente dell’Unione dei Comuni Madonie, con la nota si che allega in basso, di convocare un incontro con i colleghi Sindaci aderenti all’Unione dei Comuni.

Il Sindaco

Mario Cicero