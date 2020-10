Proposta encomio solenne al Maresciallo Ernesto Nese per gli anni di onorato servizio a Castelbuono

Su proposta del gruppo di minoranza Castelbuono in comune è stato inserito tra i punti all’O.d.G del prossimo Consiglio comunale (16 ottobre) la proposta di conferimento di un encomio solenne e di una targa ricordo al Maresciallo Maggiore Ernesto Nese.

Il maresciallo Nese ha prestato servizio a Castelbuono per più di 5 anni e attualmente dirige il comando della stazione di Campofelice di Roccella. A Castelbuono ha dato origine a una consistente attività investigativa con decine di inchieste e casi risolti. Particolarmente intensa è stata la lotta allo spaccio di stupefacenti, solo per citare alcune azioni investigative basti ricordare, “All’ombra del Castello”, “Pig’s bay”, “Bad customs” e la cattura in tempi record del “ladro dei condomini”.