Ente Parco: consegnate ulteriori mascherine per i Centri di primo ascolto e orientamento

Petralia Sottana – L’Ente Parco delle Madonie consegna altre mascherine utili alle esigenze di chi lavora in questa fase di emergenza, a causa del Coronavirus, a stretto contatto e a servizio di chi ha bisogno. Stamattina la consegna è avvenuta presso il laboratorio-sartoria Coppole e Maglie – di Antonio Casserà. Il dipendente dell’Ente Parco delle Madonie Calogero Casserà che sta coordinando le attività di distribuzione ha consegnato a Mariano Gitto direttore nazionale dei Centri di primo ascolto e orientamento CAO e Sandy Villari responsabile regionale dei centri CAO Sicilia e addetta alla comunicazione CAO nazionale 100 mascherine il cui tessuto è stato donato dalla Startex, azienda tessile di Calatabiano in provincia di Catania, realizzate con l’aiuto di molti volontari madoniti.

Le mascherine serviranno per i volontari CAO presenti nel territorio regionale che stanno svolgendo, fra le altre, attività di distribuzione di alimenti a favore delle famiglie bisognose. In particolare nelle province di Messina e Palermo. Afferma il Commissario Salvatore Caltagirone – I responsabili dei centri CAO della Sicilia hanno collaborato fin dall’inizio per realizzare questa bella esperienza di solidarietà facendo da ponte fra le province di Catania e Palermo. Un lavoro in perfetta sinergia anche con il Corpo Forestale. A tutti loro va il mio sentito ringraziamento.