Ente Parco delle Madonie: attivate tre linee telefoniche per la segnalazione della presenza di suidi

L’Ente Parco delle Madonie ha attivato tre numeri telefonici per consentire alle persone di segnalare la presenza di suidi in diverse aree, comprese quelle urbane, extraurbane e agricole all’interno del Parco. Il Commissario straordinario dell’Ente, Caltagirone, ha reso nota questa iniziativa, affermando che il personale dell’Ente valuterà le segnalazioni iniziali basandosi sui dati tecnici forniti e successivamente effettuerà sopralluoghi per individuare fisicamente le zone segnalate.

L’obiettivo principale di queste attività è mitigare eventuali rischi e danni a persone e proprietà, ottimizzando nel contempo gli interventi di salvaguardia e sicurezza sul territorio. Attraverso i sopralluoghi che verranno effettuati nel minor tempo possibile, si identificherà la metodologia più adatta da adottare. In alcune situazioni, verranno effettuati controlli selettivi da parte di operatori specializzati, al fine di verificare la presenza di condizioni minime di sicurezza (come ad esempio la distanza di 2 km dai centri abitati, l’assenza di densa vegetazione o infrastrutture abitate o trafficate). Nei casi in cui non sia possibile eseguire questi controlli, si procederà con l’utilizzo di appositi chiusini mobili per la cattura dei suidi.

Nonostante le misure già adottate, è fondamentale fornire una corretta informazione ai cittadini riguardo alla presenza dei cinghiali, anche nelle aree urbane, al fine di prevenire momenti di preoccupazione e i potenziali pericoli associati. Pertanto, l’Ente Parco delle Madonie ha reso disponibili i seguenti numeri telefonici per segnalare la presenza di suidi:

0921/684059

0921/684023

0921/684040

Per ulteriori dettagli sul servizio offerto e per informazioni aggiuntive, si può visitare il sito web dell’Ente Parco delle Madonie all’indirizzo www.parcodellemadonie.it.