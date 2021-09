Ente Parco: domani visita del Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri

Petralia Sottana – mercoledì pomeriggio, ore 15.30 nella sede

dell’Ente Parco delle Madonie visita del Presidente di Federparchi

Giampiero Sammuri. Con l’occasione incontrerà i sindaci dei territori

colpiti dai recenti incendi per elaborare alcune proposte per il

rilancio del territorio, così duramente provato dal fuoco. Un suo

messaggio di solidarietà intanto giunge alla popolazione madonita

vittima di questa catastrofe ambientale. Afferma il presidente Angelo

Merlino: “Accogliamo con entusiasmo il presidente Sammuri, sempre

vicino al nostro territorio. Certi che insieme potremo elaborare

proposte e progetti per il rilancio del territorio colpito dai recenti

incendi”.

In mattinata il Presidente Sammuri incontrerà a Palermo l’Assessore

Salvatore Cordaro.