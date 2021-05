Ente Parco, protocollo d’intesa sottoscritto in volo sulla Zip Line

San Mauro Castelverde – Una modalità insolita per la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l’Ente Parco delle Madonie e la Società consortile a.r.l. Zip Line San Mauro Castelverde volta alla realizzazione e promozione di attività collegate agli scopi di sviluppo sostenibile perseguiti dal Parco delle Madonie Geopark Unesco, anche attraverso la rete europea dei Geoparchi. “Con questa modalità insolita – afferma il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino – ma di certo adrenalinica, abbiamo sottoscritto questo protocollo per far conoscere le attrazioni ricadenti nel Parco, come la Zip Line più a sud d’Europa.

Non da tutti poter “volare” ammirando il Mar Tirreno, le Isole Eolie ed addirittura nelle giornate limpide, come quella odierna Ustica, oltre che la splendida valle del fiume Pollina. Le aree naturali come quelle dei parchi rivestono un ruolo speciale per questa ripartenza, dopo mesi costretti a chiusure forzate. La presenza della Zip Line, ma non solo, rappresentano importanti opportunità di rilancio del turismo naturalistico e sostenibile non solo per San Mauro Castelverde ma per l’intero territorio madonita”. L’Ente Parco delle Madonie e Zip Line San Mauro Castelverde, con questo protocollo d’intesa, svilupperanno rapporti di collaborazione per la predisposizione ed attuazione di progetti a livello comunitario, nazionale e regionale per quanto concerne l’attività collegata alla conoscenza, tutela e promozione del patrimonio naturalistico-ambientale e geologico.