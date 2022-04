Erasmus: il report degli alunni dell’IC. F. Minà Palumbo al ritorno dalla mobilità in Portogallo

Ascolta l'articolo

Dal 27 marzo al 4 aprile 2022 abbiamo vissuto la nostra prima esperienza europea ad Alcobaça (Portogallo), grazie al nostro progetto Erasmus M.E.S.I.: Music an Escape of the Social Issues. Per una settimana siamo stati accolti da famiglie portoghesi che ci hanno offerto la loro ospitalità.

Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questo meeting internazionale con ragazzi provenienti dalla Croazia, Spagna, Slovacchia, Turchia e naturalmente dal Portogallo insieme ai nostri insegnanti: Angelo Casablanca, Giuseppe Aiosi e Carmela Forti che ci hanno dato la possibilità di vivere questa indimenticabile esperienza. Prima della partenza sono state preparate alcune attività da condividere con le altre scuole del progetto.

Tra i lavori realizzati abbiamo presentato in un live show la nostra canzone intitolata “The poverty is the worst form of violence”, tratta da una famosa frase di Indira Gandhi. Il testo è stato scritto da noi; Gaia Spallino, Carla Prisinzano, Ginevra Giardina ed Emanuele Piraino, la musica realizzata dagli insegnanti di strumento musicale della nostra scuola.

Sono state organizzate visite in diverse località come: Alcobaça, Lisbona, Nazarè, Fatima e Obidos.

Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere delle nuove realtà e di arricchire il nostro bagaglio culturale. Lo scambio di idee, pensieri e sentimenti con altri ragazzi di Paesi diversi, ci ha permesso di essere più estroversi e sicuri di noi stessi. Le emozioni provate in quel breve arco di tempo sono inspiegabili, troppe per essere definite realmente. Lo spirito di gruppo ci ha accompagnati per tutto il viaggio rendendo ogni attività sempre più bella e interessante. Un ringraziamento in particolare deve andare agli insegnanti che ci hanno accompagnato in questa esperienza, alla Dirigente scolastica, professoressa Francesca Barberi, alle famiglie ospitanti che hanno reso la nostra settimana confortevole e indimenticabile, al plesso ospitante per tutto ciò che ha offerto tra spazi, attività e cibo ed infine alla Comunità Europea che, tramite i fondi, ha reso tutto possibile.

Questo viaggio ha arricchito la nostra formazione scolastica e personale, abbiamo migliorato le nostre competenze linguistiche in inglese, instaurando rapporti interpersonali con tutti i partecipanti del meeting con cui speriamo di continuare ad avere contatti in futuro ed eventualmente ricambiare la loro ospitalità.

Giardina Ginevra, Emanuele Piraino, Carla Prisinzano, Gaia Spallino