Eremo di Liccia, esibizione degli alunni dell’IC F. Minà Palumbo per Castelbuono Classica

Giorno 11 agosto, in occasione del Festival “Castelbuono Classica”, alcuni Ensemble da camera dell’I.C. Minà Palumbo di Castelbuono si sono esibiti nella splendida cornice dell’ eremo di Liccia. La Dirigente, Professoressa Francesca Barberi ed i Docenti di strumento musicale hanno fortemente voluto questo appuntamento e nonostante le difficoltà organizzative legate alla pandemia, l’evento è stato un successo.

Grazie a Castelbuono Classica e all’attenzione che da sempre pone alle giovani eccellenze del territorio, i nostri alunni hanno avuto la possibilità di esibirsi in pubblico dopo due anni di stop forzato causa covid e di emozionare i presenti con un’esibizione di alto profilo, frutto del lavoro svolto durante questo complicato anno scolastico. Ci auguriamo che questo concerto, rappresenti l’inizio di un nuovo ciclo di grandi esibizioni e progetti musicali, che vedano impegnati nuovamente nostri alunni, in attività in giro per l’Italia e all’estero.