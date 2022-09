Ernesto Maria Ponte & Clelia Cucco, il tributo a Renato Zero, la Corrida. Tutti gli eventi a Castelbuono nel fine settimana

Ascolta l'articolo

Si svolgeranno questo week end due degli spettacoli previsti in occasione dei festeggiamenti previsti per il 13 e 14 settembre e poi rinviati.

Giorno 30 settembre venerdì, sempre alle ore 21:30, toccherà a ERNESTO MARIA PONTE E CLELIA CUCCO solcare il palco della piazza Minà Palumbo con lo spettacolo SESSO A SPASSO. Nato dalle ceneri di un suo vecchio spettacolo di successo, questa nuova edizione – firmata insieme a Salvo Rinaudo e Beppe Tosco – affronta il sesso in modo dissacrante dal punto di vista religioso, politico e sociale. In scena Ernesto Maria Ponte con Clelia Cucco e la partecipazione di Giuseppe Montaperto. Daranno vita a monologhi e sketch con il medesimo argomento a fare da collante.

In sostituzione alla BIG BAND “CANZONISSIMA”, chiude il 2 ottobre con MAX ZEROBAND che

propone con maestria ed accurata rappresentazione, dal look raffinato alla gestualità sul palco, uno spettacolo unico in cui divertimento ed emozioni si fondono rappresentando la musica di Renato Zero, rispettando l’eleganza del Re dei Sorcini e le canzoni amatissime da un pubblico di tutte le età, in piazza minà Palumbo inizio alle ore 22,00

Ricordiamo che la sera del 1 ottobre come da programma dei festeggiamenti della MADONNA DEL ROSARIO si svolgerà la storica CORRIDA in Piazza Tenente Schicchi

Non mancate a tutti gli appuntamenti