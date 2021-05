Un nuovo modo di conoscere, tutelare la biodiversità del mediterraneo, una proposta di turismo responsabile dedicata a giovani amanti del mare, che si pone come momento formativo, di sensibilizzazione e di partecipazione con le comunità locali.

Un’immersione nel Mediterraneo attraverso una proposta di turismo sostenibile, dedicata ai giovani tra i 18 e i 30 anni, che ha l’obiettivo di far conoscere un territorio ricco di natura, storia e cultura e allo stesso tempo di acquisire informazioni e metodi tecnico/scientifici sulla tutela ambientale, in un percorso di formazione individuale e sociale.

Si è scelta la Sicilia come prima edizione, per l’estate 2021 le Vacanze Blu con Marevivo fanno tappa a Finale di Pollina, località a pochi chilometri da Cefalù, un comune che offre varie possibilità di esplorare ambienti marini e terrestri, aree ad alto valore naturalistico, storico e antropologico, nel territorio del Parco delle Madonie.

“L’idea di proporre ai giovani questo tipo di esperienze” dice Lucia Vitale, operatrice di Marevivo Onlus che accompagnerà i ragazzi in questo percorso, “nasce dalla voglia di far conoscere ed apprezzare un territorio che può offrire molto ma che ancora non è adeguatamente valorizzato e protetto ma soprattutto dal desiderio di trasmettere saperi e conoscenze alle nuove generazioni per motivarli nella ricerca di uno stile di vita sostenibile e consapevole, fornendo loro gli strumenti e le motivazioni per diventare protagonisti del cambiamento che tutti ci auguriamo.”

Vacanze Blu nascono dalla collaborazione tra l’associazione ambientalista Marevivo onlus e la cooperativa e tour operator di turismo responsabile Palma Nana, per offrire ai giovani partecipanti di sperimentare una vacanza diversa, dove si collabora e ci si confronta con persone che condividono lo stesso interesse e amore per la natura, dove, attraverso il piacere della scoperta, si diventa viaggiatori curiosi e rispettosi, dove si ha l’opportunità di imparare attraverso emozioni e sensazioni, dove si conosce chi vive ni territorio, le loro storie e il loro vissuto, dove si possono fare esperienze di crescita non solo culturale ma soprattutto di consapevolezza del nostro ruolo e delle nostre responsabilità come esseri viventi e come parte di una società.

L’iniziativa supporta la campagna di Marevivo “Adotta una spiaggia”, durante la settimana i partecipanti coinvolgeranno la comunità locale in attività di pulizia e monitoraggio della spiaggia di Finale di Pollina, selezionata tra le spiagge della campagna, ma anche attività didattiche/educative, finalizzate allo studio delle caratteristiche ambientali di quel tratto di costa, al fine di tutelarla e valorizzarla, in collaborazione con enti e le istituzioni locali. Il progetto coinvolge inoltre il Comune di Pollina che supporterà le attività mettendo a disposizione servizi e mezzi oltre a patrocinare l’iniziativa, insieme al Parco delle Madonie e alla Guardia Costiera.

