Estate 2023, al Tennis Club Castelbuono: corsi di tennis, preparazione atletica e campus di volley

Il tennis club Castelbuono è pronto ad accogliere gli amanti dello sport per un’estate all’insegna dell’attività fisica e del divertimento. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, il club offre corsi di tennis adatti a tutte le età e livelli di abilità. Dall’avviamento all’agonismo, gli istruttori altamente qualificati guidano gli allievi nel migliorare le proprie abilità tecniche e tattiche.

Per coloro che cercano un’esperienza più intensa, il club offre anche corsi di preparazione atletica, che includono l’uso di una sala pesi ben attrezzata, programmi di allenamento sano e lezioni di stretching. I partecipanti avranno l’opportunità di migliorare la loro forza, resistenza e flessibilità muscolare.

Inoltre, il tennis club Castelbuono organizza un campus di volley dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Con l’aiuto di istruttori qualificati FIPAV, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di imparare le basi del volley e di divertirsi in un ambiente sociale e inclusivo.

Per tutti coloro che desiderano affinare le proprie abilità mentali, il club offre anche servizi di mental coaching, che aiutano gli atleti a raggiungere un equilibrio mentale e a massimizzare le loro prestazioni.

Non importa il tuo livello di abilità o l’età, il tennis club Castelbuono ha qualcosa da offrire a tutti. Non perdere l’opportunità di trascorrere un’estate all’insegna dello sport e del divertimento. Per ulteriori informazioni, contatta il 3294481777.