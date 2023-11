Evento di lancio alla campagna educativa “Uomini si diventa” in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne

(Riceviamo e pubblichiamo) – La nostra Amministrazione, in collaborazione con il Movimento Democratici per Castelbuono che la sostiene, è da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nelle scorse settimane, durante un incontro organizzato dal suddetto Movimento dal titolo “Uomini si diventa”, ha dichiarata l’intenzione di intraprendere una campagna di comunicazione dallo stesso titolo per avviare una attenta sensibilizzazione sul tema della violenza di genere a partire dalle profonde radici che finalmente si debbono riconoscere nel “patriarcato” imperante sia socialmente che culturalmente.

Volendo, quindi, dare un segnale inequivocabile alla cittadinanza del suddetto impegno, abbiamo organizzato un momento di riflessione sul tema della violenza di genere per giorno 23 novembre, alle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono con ospiti il Palermo Pride e Arci Gay che testimonieranno la loro lunga esperienza di elaborazione e di lotta alla violenza di genere e proporranno gli sviluppi più contemporanei del dibattito culturale che tale tema ormai propone – e drammaticamente – alla cronaca quotidiana.