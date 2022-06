Evento per la promozione della figura della Venerabile Elisa Giambelluca

Ascolta l'articolo

Dal 1 al 5 luglio la Diocesi di Cefalù sarà impegnata nell’evento di promozione della figura della Venerabile Elisa Giambelluca. Tutti i dettagli nella locandina allegata in basso.

Papa Francesco ha riconosciuto le “virtù eroiche” della Serva di Dio Elisa Giambelluca, Fedele laica nata a Isnello il 30 aprile 1941, Membro dell’Istituzione Teresiana.

La causa di beatificazione è stata aperta il 29 marzo 2009.

La sua vita semplice e dedita è stata una testimonianza preziosa per molte persone che hanno riconosciuto in lei i valori evangelici vissuti in modo naturale e radicale.