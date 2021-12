Exploit di vaccinazioni a Gangi nell’Open Day itinerante dell’ASP di Palermo

Exploit di vaccinazioni anticovid a Gangi nella nona tappa dell’Open Day Itinerante organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Nei locali del Foro Boario sono state centinaia le persone che, dalle 9.45, sono arrivate da tutto il comprensorio per rispondere all’appello sulla prevenzione lanciato dall’Azienda sanitaria del capoluogo.

Le dosi somministrate sono state complessivamente 325, di cui 5 prime, 10 seconde e 290 terze. Decine anche le vaccinazioni sia domiciliari che in modalità drive in. Il servizio, garantito senza soluzione di continuità per oltre sette ore, è stato assicurato dagli operatori dell’Asp insieme a medici ed infermieri dell’Esercito, impegnati nell’operazione EOS.

All’esterno dei locali del Foro Boario hanno trovato spazio i camper degli screening oncologici. Tantissime le persone salite a bordo degli ambulatori mobili per aderire ai programmi di prevenzione. Sono state 37 le mammografie eseguite nell’ambito dello screening del tumore della mammella, 38 gli esami (tra Pap Test ed HPV Test) per lo screening del cervicocarcinoma e 32 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Il bilancio complessivo dell’Open Day a Gangi (comprese le 15 vaccinazioni antinfluenzali somministrate) è stato di ben 447 prestazioni erogate dagli operatori dell’iniziativa itinerante dell’Asp che sabato, 4 dicembre, si sposterà a Torretta (dalle 9 alle 16 in Piazza Vittorio Emanuele) e lunedì 6 dicembre a Vicari (dalle 9.30 alle 16.30 in Piazza Generale Giardina). (nr)