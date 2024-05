FERTY CHECK,  “Una giornata di conoscenza della fertilità” all’ITEE di Petralia Soprana

Petralia Soprana – Si è tenuta presso l’Istituto ITEE di Petralia Soprana FERTY CHECK, “Una giornata di conoscenza della fertilità” a cura dello sportello per la fertilità “Cerere”. Quello di oggi è stato il primo dei due incontri previsti con gli operatori del Progetto. Il prossimo sarà il 31 maggio 2024 e in quella sede gli alunni e le alunne delle classi quinte riceveranno delle consulenze personalizzate con vari specialisti, tra i quali la ginecologa, l’andrologo e la psicologa. Questa mattina gli studenti hanno ricevuto informazioni generali sulla fertilità, sessualità e stili di vita, sui processi fisiologici, sui fattori che proteggono o la mettono a rischio la fertilità e sui possibili percorsi di cura dell’infertilità. Alla manifestazione oltre ai docenti e agli operatori dello sportello Cerere che ha sede a Gangi c’era anche il sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso che ha ringraziato la dott.ssa Rosaria Vena e Rita Zafonte, tutti i medici e gli operatori per il grande lavoro di informazione e sensibilizzazione che stanno svolgendo. Un ringraziamento particolare il sindaco lo ha fatto anche al Dirigente Scolastico, ai docenti e agli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale per l’interesse che hanno dimostrato.