Festa di Primavera 2023 a Campofelice di Roccella

Entra nel vivo la “Festa di Primavera 2023” di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Dopo le prime due giornate dello scorso fine settimana è tutto pronto per l’inebriante e affascinante lungo ponte del Primo Maggio che comincerà fin dalla giornata di sabato.

“Un evento – dichiara il sindaco Michela Taravella – patrocinato dall’assessorato regionale alle Autonomie locali, ed organizzato in collaborazione con l’associazione Promomadonie presieduta da Jhonny Lagrua, che richiama la nostra antica tradizione della Maggiolata, una vera e propria festa di primavera in cui gli usci delle case venivano adornati da tante margherite colorate. Come allora – continua il primo cittadino – si vuole portate un po’ di calore e spensieratezza alla nostra Comunità ed ai tanti visitatori che vorranno trascorrere qualche piacevole momento nella nostra Campofelice”.

Fitto il programma, gestito dall’Amministrazione comunale con l’assessore allo Spettacolo Ignazio Dolce in testa e dalla Promomadonie, che avrà inizio dalle ore 10 del mattino di sabato 29 aprile. L’apertura degli stand espositivi daranno il via alla tre giorni conclusiva della rassegna dal forte richiamo turistico. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 18, attenzioni puntate sulla centralissima piazza Garibaldi dove si esibiranno i ballerini della Happy Dance. A seguire le “Ambasciatrici del Gusto”, in largo Cesare Civello, saranno artefici per la degustazione di eccellenze culinarie del territorio con gli artisti di strada ad esibirsi in vari punti del centro cittadino. La serata di sabato proseguirà, inizio alle ore 21,30, con lo spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio brillante comico, attore teatrale, conduttore televisivo, autore televisivo, speaker ed imitatore che sarà indiscusso trascinatore con le sue esilaranti gag comiche. La conclusione della serata di sabato è affidata all’intrattenimento musicale presso bar e pub.

“Vi aspettiamo dal 29 aprile al 1 maggio 2023 a Campofelice di Roccella – ha dichiarato il presidente di Promomadonie Jhonny Lagrua – per trascorrere insieme un weekend di festa in onore della primavera con eventi musicali ed enogastronomici e godere delle bellezze di un territorio unico e dalle bellezze straordinarie che la nostra attività associativa promuove”.

La “Festa” proseguirà domenica 30 aprile con altri importanti appuntamenti da non perdere con l’atteso concertone “Aspettando il 1° Maggio” della “Piccola orchesta Malarazza” e altri artisti, in programma dalle ore 21 in piazza Garibaldi, e nella giornata di lunedì con la sfilata, a partire dalle 10 del mattino, per le vie del centro di Campofelice di Roccella del Gruppo folcloristico “Gazzara” e nel pomeriggio musica sul lungomare del Mediterraneo con Dj Set presso i lidi balneari.

“E allora….godiamoci la Primavera”. Queste le parole d’invito del sindaco Taravella per l’appuntamento a Campofelice di Roccella per vivere con tanta gioia e spensieratezza l’aria di una festa capace di richiamare i ricordi e la bellezza degli anni passati celebrando il fascino del territorio”.