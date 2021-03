Festa di San Giuseppe 2021

La pandemia non ci consente di incontrarci e vivere quei momenti di gioia e preghiera a cui ci eravamo abituati presso l’Associazione Sant’Anna a Tavula 2021 non potrà essere realizzata. Tuttavia la carità in onore del Patriarca San Giuseppe, vero fulcro e fine dell’iniziativa, non può venire meno. Anche quest’anno vi chiediamo di aiutarci ad aiutare portando un po’ di spesa. presso la chiesa dell’Itria, dove ha sede “La locanda del Buon Samaritano” dal 15 al 27 marzo. Qui saranno predisposte delle ceste e potrete lasciare i vostri doni. Buona festa di San Giuseppe, padre della Divina Provvidenza