Festa di Sant’Anna, il Vescovo Marciante scrive alla comunità castelbuonese. Domani l’inizio della Novena

Pubblichiamo di seguito la lettera che, in occasione della vicina festa di Sant’Anna, il Vescovo di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante ha indirizzato alla comunità castelbuonese. In alcuni passaggi viene detto a chiare lettere che la Diocesi di Cefalù si dissocia da programmi che prevedono manifestazioni con un inevitabile assembramento di persone. In fondo all’articolo gli orari delle messe della Novena.

Cefalù, 14 luglio 2020

Carissimi e diletti figli e figlie di Castelbuono,

Vi raggiungo con questa lettera con autentico afflato paterno mentre vi accingete a celebrare la festa di Sant’Anna, Vostra amata Patrona.

Castelbuono si appresta a vivere con gioia questo momento, tuttavia non posso non richiamare la vostra attenzione a quanto ho già scritto in una lettera (Prot. n. 101(CRV- DC)/2020 del 26 giugno u.s.) rivolta ai Parroci e ai Sindaci della Diocesi di Cefalù circa lo svolgimento delle feste religiose in questo periodo di pandemia:

«L’apparato esteriore, pur esatto dalla festa popolare, deve essere assolutamente misurato, lontano dagli eccessi, dalle ostentazioni e dalle prodigalità. Ogni spreco in tal senso potrebbe rappresentare un’offesa a chi ha dato la vita per curare quanti hanno contratto il virus e ai tanti morti, vittime del COVID-19».

Tutti noi abbiamo ancora negli occhi, ben nitide, le immagini di camion militari carichi dei tantissimi feretri di quanti hanno perso la vita a causa del contagio virale. Nondimeno ricordiamo la liturgia silenziosa – scandita dal battere della pioggia sui sampietrini – presieduta da Papa Francesco in una Piazza San Pietro solo in apparenza vuota, bensì virtualmente affollata da milioni di fedeli che, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, si sono uniti in preghiera.

In questa circostanza appare quindi evidente e opportuno assumere un atteggiamento di assoluta sobrietà.

Ogni qualvolta si ammira un quadro bisogna stare attenti a fissare lo sguardo sulla tela anziché sulla cornice; allo stesso modo Vi invito a gustare nell’intimo del Vostro cuore l’essenzialità della festa in onore di Sant’Anna che, ne sono certo, gioirà dal Cielo nel vedere i suoi diletti figli rendere onore a Dio in tal modo.

Come una nonna saggia e premurosa, Sant’Anna si china sui suoi figli in silenzio; ne ascolta i desideri e le preoccupazioni e, ancor più in questo momento, si rallegra nel volgere il Suo sguardo sulla città di Castelbuono.

Giova inoltre ricordare che le norme anti-contagio sono tuttora in vigore e la Diocesi di Cefalù si dissocia da un programma civile in cui alcune manifestazioni prevedono certamente un inevitabile assembramento di persone.

Resta inteso che, allo stato attuale, la Curia diocesana non approverà alcun programma che preveda lo svolgimento di suddetti eventi pubblici. In ragione di ciò, si ribadisce che, come già disposto il 13 maggio u.s., tutti i Comitati per le feste religiose, il cui presidente è il Parroco, sono sospesi fino a nuove indicazioni.

Invito infine i Parroci di Castelbuono a stilare un programma religioso conforme alle disposizioni diocesane.

Mentre Vi saluto con affetto, Vi auguro che possiate trovare nel Vostro cuore quell’essenziale che sempre è invisibile agli occhi.