Festa fluo party con Mago Magnum

(Riceviamo e pubblichiamo) – Giorno 23 luglio alle ore 17:30 arriva la nostra Festa Fluo Party vi diamo il benvenuto nella discoteca per bambini! Effetti luce colorati, luci UV, macchina del fumo contribuiscono ad un allestimento che non passa decisamente inosservato. Verrete avvolti dalle ultimissime hit del momento, dai famosi balli di gruppo e da musica disco e scatenante.

Si incentrerà quasi tutto sulla musica, ma comunque Mago Magnum coivongela tutti quanti con svariati giochi di animazione adatti all’età, come staffette, gonfiabili , giochi & un bellissimo spettacolo di Bolle fluorescente!!

Ad inizio festa verranno consegnati i braccialetti luminosi e chi vuole avrà la possibilità di truccarsi con il nostro trucco fluorescente, il tutto per entrare sempre di più nel tema del fluo party.

Che aspetti prenota oggi stesso la merenda & zucchero filato in omaggio per tutti i partecipanti.