Festival del Cinema di Cefalù: Un premio al documentario sulla campionessa Lucia Ayari 

La Giuria del festival del cinema di Cefalù ha attribuito al Docufilm “Io sono Lucia” il premio “migliore documentario” con la seguente motivazione: «Per avere raccontato la storia di una ragazza che abbandonata dalla famiglia, ad appena sei anni, è riuscita a diventare una promessa nascente della boxe femminile nazionale e internazionale. Per avere portato la telecamera su una storia che mostra alle giovani generazioni come si può cambiare la propria vita rompendo con tutti gli stereotipi che oggi appaiono difficili da superare».

Regista del documentario è Coco Giuseppe. Producer TV e Senior Media Creative per progetti di comunicazione integrata e multipiattaforma. Attualmente è direttore di Antenna Sicilia e Telecolor, le prime due emittenti siciliane per ascolti. Nel corso della sua carriera ha collaborato ad importanti progetti per cinema, tv e teatro oltre ad aver insegnato Cinema, fotografia e televisione presso l’Università Kore di Enna e aver curato diversi laboratori sul linguaggio televisivo e cinematografico per l’Università di Catania. Nel 2006 pubblica con Bruno Mondadori il volume “Nanni Moretti: cinema come diario” e nel 2013 scrive e realizza il cortometraggio “Il giorno più caldo” con Leo Gullotta, in concorso ai David di Donatello dello stesso anno. Tra il 2021 e il 2022 scrive e realizza “Io sono Lucia” docu-rerportage sulla campionessa di boxe Lucia Ayari.