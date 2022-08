Finale di Pollina, rinvenuto ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale

Ascolta l'articolo

È intervenuto l’esercito per portar via l’ordigno bellico ritrovato sabato 6 agosto in località Ponte Aranci.

L’oggetto è stato scortato dai Carabinieri della Stazione di Finale e dalla Croce Rossa, con buona probabilità si tratta di un mortaio di un carro armato probabilmente risalente alla II Guerra Mondiale, verrà fatto brillare in modo sicuro dagli addetti ai lavori per ordine della Prefettura che ha guidato tutte le decisioni.

Dal momento del ritrovamento l’ordigno è stato sorvegliato costantemente dalla Protezione Civile Pollina – Poefi, prontamente attivata anche dalla Protezione Civile regionale che ha supportato il gruppo locale.