Firmata convenzione tra Diocesi di Cefalù e Cooperativa Sant’Antonio nel segno della integrazione

Venerdì 18 giugno 2021 la Diocesi di Cefalù e la Cooperativa sociale Sant’Antonio di Geraci Siculo hanno sottoscritto una convenzione nel solco dell’integrazione. La firma rientra nel progetto di inclusione “Ci sono anch’Io” promosso dalla Caritas diocesana di Cefalù e sostenuto fortemente dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante come segno di speranza per tutto il territorio diocesano.

Durante l’incontro il Vescovo Marciante ha apprezzato il lavoro svolto dalla Cooperativa sociale Sant’Antonio e ha sottolineato come la scelta della realtà geracese premia il suo impegno per l’accoglienza e l’integrazione nel tessuto sociale di Geraci e della comunità madonita dei giovani immigrati affidati ai suoi operatori, segno di inclusione e solidarietà.

Grazie al lavoro sul territorio la cooperativa è riuscita infatti a creare un legame forte tra i giovani e la comunità che è diventata per loro una nuova famiglia. Con la firma della convenzione, che segue quella analoga siglata il 23 maggio scorso con la Cooperativa Verbumcaudo, si darà un’opportunità di lavoro a tre giovani.

La Cooperativa Sant’Antonio

La Cooperativa Sant’Antonio opera nel settore dell’accoglienza per minori stranieri non accompagnati dal 2014. Attualmente gestisce un centro FAMI di prima accoglienza ad altissima specializzazione ed un centro di seconda accoglienza destinato a minori stranieri non accompagnati. Negli anni la Cooperativa ha dato il suo contributo a livello regionale, nazionale ed internazionali sul fronte dell’immigrazione e dell’accoglienza. Ha fatto del raggiungimento dell’autonomia e dell’inclusione socio-lavorativa degli ospiti la sua mission e a tal proposito rivolge una particolare attenzione all’istruzione, inserendo tutti gli ospiti in validi percorsi di studio, offre percorsi formativi e attività mirate all’acquisizione ed al potenziamento di competenze spendibili nel mondo del lavoro, partecipa ad iniziative ed attività volte all’inserimento sociale degli ospiti; inoltre fornisce servizi di supporto psicologico e legale ai suoi beneficiari.

Per il progetto Ci sono anch’Io visita il sito caritascefalu.it