Folle richiesta di pizzo a due pastori castelbuonesi, 66enne nei guai

Avrebbe chiesto 500mila euro di pizzo a due pastori castelbuonesi adesso rischia la condanna per tentata estorsione.

Secondo quanto scritto da Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia una lettera anonima recapitata a due pastori conteneva il seguente messaggio: «Se volete continuare a lavorare da adesso per il 2019 di a tuo figlio di pagare il pizzo di 500.000 euro messi nella sua buca lettere dove abita in una busta gialla tutto per sabato… se non paga e fa il furbo e non prendiamo i soldi piangerà amaramente».

Giustamente i destinatari si sono subito rivolti alle forze dell’ordine. Scatta dunque l’indagine con il supporto di sistemi di video sorveglianza, ma niente, nella giornata di consegna di pizzo e nei giorni successivi non si reca nessuno a ritirare la busta gialla (che conteneva 50 euro). Solo l’intuizione del Comandante dei Carabinieri di Castelbuono, ben descritta sul Giornale di Sicilia, riesce a far luce sul caso e individuare il 66enne che probabilmente voleva far prendere un grosso spavento ai suoi vicini di casa e rischia ora una condanna per tentata estorsione.