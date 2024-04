Francesco Franchina dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana parteciperà alle finali nazionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2024

(17/04/2024) Petralia Soprana – Francesco Franchina, alunno della classe III A della Scuola Secondaria di I grado di Petralia Soprana, si è qualificato tra i 30 studenti italiani che voleranno alla finale nazionale che si terrà ad Assisi l’11 maggio.

Secondo nelle selezioni regionali, Francesco Franchina sarà uno dei due studenti che rappresenteranno la Sicilia alla fase finale del progetto relativo ai “Giochi delle Scienze Sperimentali 2024”, concorso nazionale promosso dall’ANISN per incentivare le discipline STEM, accertare e valorizzare il merito e contribuire all’emersione dei talenti.

Il Dirigente prof. Sergio Picciurro, i docenti e, in modo particolare, la docente di scienze Prof.ssa Maria Forestiere che ha curato l’intero progetto e il percorso di preparazione degli allievi, sono orgogliosi di avere piccole eccellenze che crescono nella comunità scolastica di Petralia Soprana. L’Istituto Comprensivo, sempre attento alla crescita culturale degli allievi e alle esperienze costruttive e formative continua a mettersi in gioco promuovendo la partecipazione degli alunni a concorsi in diversi ambiti in cui hanno riscosso diversi successi.

A Francesco Franchina e all’Istituzione scolastica sono arrivati anche i complimenti del sindaco Pietro Macaluso che si augura di potere festeggiare la vittoria nazionale.